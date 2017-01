Jornalista da Revista Veja defende uso da força para retomar Alcaçuz e renúncia de Robinson Faria do Governo por incompetência

A dificuldade do governador Robinson Faria em controlar a insatisfação dos detentos no sistema prisional do Rio Grande do Norte começa a gerar contestações quanto a sua competência.

Nesta sexta-feira o governador foi alvo da insatisfação do jornalista Reinaldo Azevedo, integrante da equipe da Revista Veja, que sugeriu a renúncia de Robinson Faria por incompetência na resolução do impasse que envolve o PCC e Sindicato do Crime.

Com problemas crônicos ao longo dos últimos governos, as crises no sistema penitenciário se agravaram com o início do Governo Robinson. Além das seguidas fugas, e confrontos entre as facções, no último fim de semana 26 detentos foram mortos dentro do maior presídio do Estado, com desdobramentos que resultaram em ataques a delegacias e destruição de mais de 20 veículos em menos de 24h nas ruas da Grande Natal e em Caicó.

Em seu comentário diário num programa da Rádio Jovem Pan, em São Paulo, Reinaldo Azevedo fez a sugestão de renúncia após avaliar o panorama da crise instalada no Rio Grande do Norte e as soluções apresentadas como a criação de um suposto paredão humano montado para separar as duas facções no presídio de Alcaçuz.

Reinaldo defende a ocupação do presídio de Alcaçuz por tropas federais que hajam com a força, caso os detentos reajam a investida para retomada do controle da unidade.

“Nós temos hoje presidiários rebelados desafiando a força do Estado. Chega dessa pouca vergonha. Deste escracho. Ou o governador do Rio Grande do Norte renuncie, por incompetência”, destacou o jornalista.