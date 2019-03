Jogando em casa, Potiguar vence o Assu por 2 a 1

Em jogo pela campeonato estadual neste domingo (10), o Potiguar derrotou o Assu por 2 a 1. O jogo foi realizado no Estádio Nogueirão, pela quarta rodada da Copa Rio Grande do nOrte.

Jeffinho, artilheiro do Estadual com 11 gols, abriu o placar em cobrança de pênalti. O único gol do Camaleão do Vale também foi resultado de cobrança de pênalti.

Com oesse resultado, o Potiguar chega à liderança do returno, com nove pontos, enquanto o Assu permanece na sétima posição, com apenas dois pontos.

O Potiguar volta a jogar no dia 17, às 16h, enfrentando o Globo FC no Estádio Nogueirão, em Mossoró, em jogo pela quinta rodada. O Assu volta a jogar na próxima quarta-feira (13) contra o Santa Cruz. O jogo será realizado no Estádio Edgarzão, em Assú, às 20h.