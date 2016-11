Jogador potiguar está entre os mortos do acidente da Chapecoense

O meio-campista José Gildeixon Clemente de Paiva, mais conhecido por Gil, natural de Santo Antonio, interior do Estado, era um dos passageiros a bordo do avião, que sofreu uma pane elétrica a pouco mais de 50km do aeroporto em que pousaria com a delegação da equipe catarinense. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (29). O avião da LaMia, matrícula CP2933, decolou de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com 81 pessoas a bordo: 72 passageiros e 9 tripulantes.

O jogador de 29 anos, que iniciou a carreira na temporada de 2005, jamais atuou por um clube do futebol potiguar. Em seu currículo estão clubes como Mogi Mirim-SP, Santa Cruz-PE, Guaratinguetá-SP, Vitória-BA, Ponte Preta-SP e Coritiba-PR.

Os jogadores da equipe de Santa Catarina são os goleiros Danilo e Follmann; os laterais Gimenez, Dener, Alan Ruschel e Caramelo; os zagueiros: Marcelo, Filipe Machado, Thiego e Neto; os volantes: Josimar, Gil, Sérgio Manoel e Matheus Biteco; os meias Cleber Santana e Arthur Maia; e os atacantes: Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela. (Fonte: Blog Robson Pires).