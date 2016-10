ITEP realiza 3º chamada de médicos legistas aprovados em processo seletivo

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN) está fazendo uma nova convocação aos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de médico legista. Esta já é a terceira chamada dos aprovados e o órgão espera que os 18 candidatos remanescentes apresentem a documentação necessária para o início das atividades.

Para garantir a vaga, os 18 selecionados devem apresentar a documentação exigida até a próxima quarta-feira, 26 de outubro. Os documentos devem ser apresentados no setor pessoal do ITEP-RN, localizado na Avenida Duque de Caxias, número 97, bairro Ribeira, em Natal, das 8h às 17h.

No ato da apresentação da documentação, os candidatos deverão preencher e assinar um termo optando pela unidade de interesse (Sede – Natal ou Regional de Caicó) para o exercício de suas funções. Os candidatos apontados na lista de convocação estão habilitados à contratação em caráter temporário.

Documentação necessária