Irreconhecível. ABC sofre goleada histórica e perde vaga na final da Série C

Diferente daquilo que pedia seu treinador Geninho, o ABC não foi nada cauteloso na segunda partida contra o Guarani-SP que vali vaga na decisão do Campeonato Brasileiro da Série C e, acabou massacrado. O Bugre, jogando diante do seu torcedor em Campinas-SP, passou fácil pelo alvinegro com a goleada histórica de 6 a 0, e agora decidirá o título de campeão contra o Boa Esporte de Minas Gerais.

Nada de “milagre”, o que aconteceu foi o resultado de um time aplicado dentro de campo, o Guarani, sabendo o que precisava para se classificar e foi atrás. Já o representante potiguar, depois de vencer em Natal por 4 a 0, parecia acreditar que nada de ruim aconteceria e entrou em campo desconcentrado, irreconhecível e, parecendo até de “salto alto”, achando que estava tudo resolvido.

Focado na partida, os paulistas venceram com três gols do experiente Fumagalli, e a goleada sendo completada por Leandro Amaro, Alex Santanta e Pipico. Em nenhum momento o ABC mostrou forças para tentar reverter a situação, aparentemente conformado apenas com o acesso para a Série B. O alvinegro ainda teve o jogador, artilheiro do time, Jones Carioca no primeiro tempo, deixando mais espaço para o adversário ocupar e vencer com facilidade.