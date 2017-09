Irmã de cantor da banda Saia Rodada é assassinada a tiros em Umarizal

Dois homens armados assassinaram uma mulher, identificada como Damiana Soares de Lima, de 40 anos, na tarde do domingo, 24, em Umarizal, Oeste do Rio Grande do Norte. Os assassinos chegaram à casa da vítima chamando por seu nome e quando abriu a porta, atiraram diversas vezes contra ela e seu marido, Ricardo Cardoso Abrantes, conhecido como “Abrantes do Forró”.

O casal foi socorrido por populares para uma unidade de saúde na cidade, mas Damiana, atingida na cabeça e no peito, não resistiu aos ferimentos. O marido da vítima foi baleado na perna e não corre risco de morte.

Damiana Soares era irmã do cantor Ray da banda Saia Rodada.

Após atirar contra o casal, os assassinos fugiram de moto. A polícia foi acionada e realizou buscas pelos criminosos nas redondezas, mas ninguém foi preso.

Os investigadores ainda não sabem o que motivou o assassinato.