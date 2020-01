INSTITUTO DE MAMA – PIONEIRO MOSSOROENSE – Wilson Bezerra

Presto um depoimento pessoal. Assisti de perto os primeiros passos do Instituto de Mama criado em Mossoró, fruto de um ideal do persistente médico José Francisco Vieira, o qual deu testemunho de sua pretensa ideia e enfrentou os primeiros passos na busca de um ideal por ele atingido, ao enfrentar a campanha de prevenção ao Câncer de Mama, a grande demanda no momento em que o tema atingia a sociedade mossoroense.

É notório porque a história registra e o arquivo Raibrito conserva e atesta sua veracidade, a realização de exames preventivos iniciados em 1996, com grande procura nos exames mamográficos, através dos quais deveria ser detectada a existência de tumores malignos ou não.

O doutor José Francisco Vieira, arquiteto da ideia de descobrir o câncer de mama, tornou-se o legítimo defensor da justa causa em defesa do câncer nas mulheres, registra o fato histórico desde 1996, data consignada como sendo os instantes iniciais dessa campanha.

A batalha verdadeira dessa empreitada se deu quando ainda o Instituto de Mama funcionava na Rua Benicio Filho, bairro Ilha Santa Luzia, quando ali o médico responsável pela clínica prestava atendimento beneficente pela Fundação Dr. José Vieira.

Um detalhe que merece ser analisado quanto ao aspecto beneficente praticado pela Fundação Dr. Vieira era o deslocamento para lugares adjacentes da cidade, comunidades carentes, para prestar trabalho filantrópico com vistas a atender mulheres carentes na zona rural de Mossoró, atendimento prestado com toda maestria.

Um fato por demais relevante a se comentar é a questão irreversível da ideia do medico José Vieira que prosperou, tornou-se não só uma peleja necessária que fez prosperar anos a fio, até os dias atuais, funcionando dentro de evidentes parâmetros determinados pela Saúde Publica com suas movas instalações, novos equipamentos, à Rua Juvenal Lamartine, centro da cidade.

Uma ideia é a manifestação do pensamento e este, tomado conscientemente, se transforma em evidente realização motivada pela dedicação e empreendedorismo com que se investiu o médico José Francisco Vieira por todos esses anos.