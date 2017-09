Inscrições para o Casamento Coletivo da Prefeitura começam no próximo dia 11

As inscrições para a segunda etapa deste ano do Casamento Coletivo serão iniciadas no dia 11 de setembro. A celebração dos matrimônios está prevista para o dia 14 de novembro, no Teatro Dix-Huit Rosado.

Para se inscrever será necessário o número do NIS, comprovante de renda, Certidão de Nascimento, RG e CPF dos noivos. As inscrições são feitas na sede do Plantão Social, na Rua José de Alencar, Centro, por trás da Riachuelo.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude, para pessoas de baixa renda. “O Casamento Coletivo é voltado para pessoas que não têm oportunidade de realiza-lo de outra maneira, de acordo com a renda”, explicou a coordenadora do Plantão Social, Eliene Ciarlini.