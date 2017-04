Inquietude da sociedade no passado – Wilson Bezerra de Moura

Não importa que tipo de ação mais todo e qualquer comportamento humano, se compôs motivado por três pessoas que sofriam das faculdades mentais, mais faziam parte da sociedade e esta teve de conviver com elas do jeito que elas eram.

Perturbavam a todos não que fossem hostis ao ponto de provocar agressão, mais só a presença levantando suspeita de qualquer reação, era assim como se apresentavam as três loucas da cidade, Ana Fogo, João Farias e Bem Querer.

O saudoso Jornalista e historiador Lauro da Escóssia, em sua coluna em O Mossoroense de março de 1981, fazia referência a essas três criaturas que fizeram parte da sociedade de Mossoró ,tirando desta a tranquilidade, a qualquer momento. Ana Fogo era uma mulher de formação alterada pelo calor do Sol que recebia sem buscar nenhuma proteção.

Expressava um sofrimento incontido por um drama que passou a ser abatida pelo próprio Pai, enfim a debilidade mental, naturalmente motivada por esse episódio que marcou sua vida.

Já João Farias o destino o levou à debilidade mental por força e determinação da natureza. Homem isolado vivia dentro de um buraco nas imediações do prédio da cadeia, saindo apenas para buscar alimentos dado pelas casas circunvizinhas. Tinha horror quando era incomodado na alimentação e, ao comprar qualquer coisa com o dinheiro arrecadado dos doadores, se algum dissesse João aí tem azougue, ele imediatamente abandonava as compras e se mandava.

O outro Bem Querer a apontada figura louca da sociedade, tinha também suas façanhas. Gostava de cometer medo às crianças, todas corriam quando o avistava, costumava dizer ter sido coveiro na região do Seridó, quando chegou a enterrar um cadáver sem a presença da família alegando ter este o importunado.

Os três loucos conviveram parte de sua vida provocando suspeita por seu comportamento e, noutras ocasiões gerando sorrisos aos Mossoroense que os tinha como acusado de tirar-lhe a tranquilidade.

De qualquer forma Ana Fogo, João Farias e Bem Querer fizeram parte da história de Mossoró, um passado que jamais voltará em decorrência da irreversível determinação da natureza. Assim como eles, outros deixaram suas marcas no trajeto da existência, contribuíram de qualquer forma para a construção de um tempo importante para a história.