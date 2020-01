Incêndio na Austrália destruiu um terço da Ilha Kangaroo, mostra Nasa

Cerca de um terço da Ilha Kangaroo, na Austrália, foi devastada pelos incêndios que consomem grande parte do território do país. A agência espacial norte-americana Nasa divulgou imagens que mostram as consequências dos incêndios na ilha, que servia de abrigo a várias espécies selvagens.

A Nasa estima que cerca de 155 mil hectares da ilha tenham sido consumidos pelas chamas.

A Ilha Kangaroo, situada na costa sul da Austrália, é famosa por sua natureza exuberante e pelas reservas naturais protegidas, que servem de abrigo a vários animais selvagens como leões-marinhos, coalas e várias espécies de aves.

Agência Brasil