Implante cerebral restaura a visão parcial para pessoas cegas

Reportagem do jornal britânico The Guardian revela informações sobre a possibilidade de pessoas cegas restaurarem a visão por meio de implante cerebral:

Especialistas médicos saúdam a “mudança de paradigma” do implante que transmite imagens de vídeo diretamente para o córtex visual, contornando o olho e o nervo óptico

Seis pessoas cegas tiveram a visão restaurada através de um implante que transmite imagens de vídeo diretamente para o cérebro.

Alguma visão foi possível – com os olhos dos participantes ignorados – por uma câmera de vídeo acoplada a óculos que enviava imagens para eletrodos implantados no córtex visual do cérebro.

O palestrante da University College de Londres e o cirurgião do Optegra Eye Hospital, Alex Shortt, disseram que foi um desenvolvimento significativo por especialistas do Baylor Medical College, no Texas, e da Universidade da Califórnia em Los Angeles.

“Anteriormente, todas as tentativas de criar um olho biônico tinham como foco a implantação no próprio olho. É necessário que você tenha um olho de trabalho, um nervo óptico funcional ”, disse Shortt ao Daily Mail.

“Ignorando completamente o olho, você abre o potencial para muitas, muito mais pessoas.

“Esta é uma mudança completa de paradigma para tratar pessoas com cegueira total. É uma mensagem real de esperança ”.

tecnologia não foi comprovada nos cegos nascidos.

A equipe norte-americana por trás do estudo pediu aos participantes, que ficaram completamente cegos por anos, que olhassem para uma tela de computador apagada e identificassem um quadrado branco aparecendo aleatoriamente em diferentes locais do monitor.

Na maioria das vezes, eles podem encontrar o quadrado.

Paul Phillip, que ficou cego por quase uma década, diz que quando usa os óculos para ir em suas caminhadas à noite com sua esposa, ele sabe onde a calçada e a grama se encontram. Ele também pode dizer onde seu sofá branco está localizado.

“É realmente incrível poder ver algo, mesmo que seja apenas pontos de luz por agora”, disse Phillip.

O líder do estudo e neurocirurgião Daniel Yoshor disse que sua equipe “ainda está longe do que esperamos alcançar”.

“Este é um momento emocionante em neurociência e neurotecnologia, e sinto que, em toda a minha vida, podemos restaurar a visão funcional dos cegos”, disse Yoshor.