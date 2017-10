Igreja prepara festa dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida

O Portal oficial do Santuário Nacional de Aparecida divulgou dados bre a festa do próximo dia 12 de outubro na qual se celebra 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul, interior de São Paulo.

Serão 26 carros andor para a Novena e Festa da Padroeira. As peças estão sendo preparadas pelos 50 colaboradores das equipes de serralheria, carpintaria, pintura, elétrica, manutenção e enfeites; a previsão é de que 200 mil hóstias para a celebrações; cerca de 2.500 colaboradores, como são chamados os funcionários do Santuário Nacional, estarão direta ou indiretamente envolvidos nos trabalhos da Festa de Nossa Senhora Aparecida e o Santuário dispõe de mais de 900 banheiros masculino e feminino, 75 sanitários para atender aos deficientes, 30 fraldários e 156 bebedouros.

Durante a novena preparatória e no dia da festa da Padroeira serão apresentadas diversas coreografias. Cerca de 200 voluntários se dedicam , há dois meses, aos ensaios dessas coreografias.

Outra atração da festa será a inauguração da Cúpula Central do Santuário. Iniciada em 2012, a obra tem 34 metros de diâmetro, 109 metros de circunferência e 72 metros de altura, a Cúpula é ponto para onde tudo converge na Basílica, o Altar Central. A arte da Cúpula Central foi concebida pelo artista sacro Cláudio Pastro e a obra foi um grande desafio para toda a equipe de engenharia. O mosaico da Cúpula foi preparado na Itália, onde pedrinha por pedrinha as artes foram montadas.