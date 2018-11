IFRN abre inscrições em concurso para professores substitutos

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu nesta segunda-feira, 12, as inscrições do processo seletivo para professor substituto. A remuneração pode chegar a R$ 5.786,86. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro, exclusivamente via Internet.

As vagas são para ministrar as disciplinas Sistema de Informação e Eletroeletrônica nos campis de Lajes e Parnamirim.

O candidato deve pagar R$ 77,93 para efetivar a inscrição. O processo será dividido em três etapas: prova escrita, realizada no dia 25 de novembro, prova de desempenho, agendadas para começarem em 6 de dezembro, quando devem ser entregues os comprovantes para prova de títulos. As demais datas do cronograma estão no edital.

De acordo com o edital, a seleção terá validade de dois anos, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira o edital, clique aqui