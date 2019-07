Idoso morre em Caraúbas vítima de acidente na RN 233

Um grave acidente aconteceu na manhã de hoje, sexta-feira (19) com a morte de um motociclista que trafegava na RN 233 e colidiu com uma caminhonete D20.

A vítima foi identificada como Antônio Braga de Oliveira, de 80 anos, conhecido por “Antônio de Badé”, residente em Caraúbas no Bairro Sebastião Maltez. O acidente ocorreu quando o motociclista saia do sítio Baixa Fria e entrou na rodovia e, em momento de distração, não observou a vinda do outro carro, dirigido por Cristiano Israel Lima da Costa.

A equipe do Instituto Técnico-Científico compareceu ao local para a remoção do corpo que foi transferido para a sede do órgão em Mossoró para ser periciado.