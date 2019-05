Hotéis registram 100% de ocupação para fim de semana do Pingo Da Mei Dia

Há 12 dias da abertura oficial do Mossoró Cidade Junina 2019, que acontece no dia 8 de junho, com o Pingo Da Mei Dia, hotéis da cidade registram 100% de ocupação dos leitos para o final de semana que dá início aos festejos juninos. Considerado o maior bloco junino do país, o Pingo Da Mei Dia vem atraindo cada vez mais foliões para Mossoró, aquecendo toda a cadeia produtiva do turismo.

Além da consolidação do evento, a expectativa de um maior fluxo de turistas para 2019 é justificada pela reativação do aeroporto de Mossoró, a consolidação dos voos comerciais e a divulgação do destino realizada pela Prefeitura junto a agentes de viagens de todo o país. É o que pontua o secretário municipal de Turismo, Lahyre Rosado Neto. “O que vemos agora é o resultado de um trabalho longo e sustentável. Intensificamos a divulgação do destino Mossoró e do MCJ 2019 junto a agentes de viagens de todo o país, bem como em feiras e eventos nacionais. Com isso esperamos receber um fluxo maior de turistas não só durante todo o mês de junho, mas ao longo do ano com nosso forte calendário de eventos”, avalia o secretário.

Com 146 apartamentos e 420 leitos, o Hotel Thermas, é um dos que estão com a ocupação máxima para o final de semana do Pingo Da Mei Dia. “Depois que o evento se estruturou para receber turistas, com camarotes privados que oferecem conforto e segurança, o evento começou a atrair turistas, e a se fortalecer a cada ano. Este ano estamos lotados desde o final de abril”, avalia o diretor do hotel, Gabriel Barcelos.

A frente também da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Norte (ABIH/RN), Gabriel Barcelos lembra que antes do MCJ, o mês de junho era um dos piores para a rede hoteleira local. “O evento é muito importante, pois sem ele o mês de junho seria de baixa estação. No Hotel Thermas, a expectativa é lotar todos os finais de semana do Cidade Junina”, frisa.

No Hotel Villaoeste, desde o início de maio o hotel já estava com 100% de ocupação para o dia do Pingo Da Mei Dia. É o que aponta o diretor, Rutilo Coelho Figueiredo. “As reservas e confirmações para o dia 8, dia do Pingo, no início de maio já esgotaram. Para o mês de junho também podemos considerar 100% de ocupação”, destaca.

