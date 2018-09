Horário de verão deve começar em 4 de novembro

O horário de verão está previsto para iniciar no dia 4 de novembro. Com isso, os relógios de dez Estados mais o Distrito Federal devem ser adiantados em uma hora. Normalmente, o horário de verão começa a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro. Mas, por conta de um decreto, essa data foi alterada.

Essa mudança se deu por conta de um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que solicitou que a data não chocasse com o segundo turno das eleições deste ano, que está marcado para o dia 28 de outubro. De acordo com o TSE, essa alteração tem como intuito dar mais agilidade na apuração e na divulgação dos resultados das eleições.

O Ministério da Educação (MEC) pediu ao presidente da República, Michel Temer, para adiar o início do horário de verão em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O MEC alega que esta mudança poderia gerar confusão e fazer com que os alunos perdessem o horário. Isso porque, neste ano, as provas do Enem vão ocorrer nos dias 4 e 11 de novembro.

O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou a respeito do pedido do MEC. Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, não discute a possibilidade de alterar as datas das provas. Se o pedido do MEC não for aceito, o horário de verão vai começar no dia 4 de novembro e vai terminar em 16 de fevereiro do ano que vem.