Homem é assassinado por amigo durante discussão em Mossoró

Uma briga entre amigos acabou com uma pessoa assassinada em Mossoró na noite do domingo, 05 de agosto. Jeová Tomaz da Silva, foi esfaqueado no pescoço quando bebia com outros homens na Avenida Alberto Maranhão, próximo à fábrica do Tempero Regina no Bairro, bairro Belo Horizonte.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima foi esfaqueada após uma discussão com um dos amigos, que fugiu em seguida. A arma do crime, uma faca de mesa, foi deixada no local.

Agentes da Delegacia de Plantão estiveram no local e ouviram testemunhas. O autor do crime foi identificado, mas não teve a identidade revelada à imprensa para não atrapalhar as investigações.

O crime vai ser investigado pela equipe da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM).