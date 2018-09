Homem morre em confronto com a polícia em Mossoró

Um homem, identificado como Jeferson Bezerra Barbosa, de 26 anos, morreu em confronto com a polícia na noite do domingo, 09, no Alto de São Manoel, em Mossoró. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu quando policiais do 12° BPM faziam patrulhamento de rotina na região.

Conforme a polícia, durante as rondas, a guarnição foi acionada com relatos de que havia um grupo de homens armados se preparando para realizar assaltos. Quando os policiais se aproximaram do grupo, os suspeitos atiraram. Os militares revidaram e um dos suspeitos foi atingido. Os comparsas conseguiram fugir.

Jeferson Bezerra foi socorrido e levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), mas não resistiu, informou a polícia. Com ele, os policias apreenderam um carregador de pistola municiado e munições de escopeta calibre 12.

Segundo a polícia, ele era foragido do semi-aberto da Penitenciária João Chaves, em Natal. Ainda de acordo com a PM, Jefferson responde por homicídios, roubos e porte de armas.