Homem morre atropelado por ônibus quando bebia debaixo de viaduto

A Polícia Rodoviária Federal registrou por volta das 14h desta quarta-feira, 26, um atropelamento com vítima fatal na BR-304, saída de Mossoró para Natal.

De acordo com informações de testemunhas um homem ainda não identificado, que estava bebendo debaixo do viaduto foi colhido por um ônibus da Empresa Guanabara, que seguia de Natal para Fortaleza.

No local duas versões foram repassadas para a Polícia Rodoviária Federal. A primeira da conta de que o home teria se jogado na frente do veículo. Numa segunda ele teria escorregado e entrado na frente do ônibus sem querer.

Uma ambulância ALFA com suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionada por populares mas ao chegar no local constatou o óbito.