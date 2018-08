Homem liberado após passar 10 dias preso por engano em Natal

Após ficar 10 dias preso por engano, em Natal, o corretor de motos Paulo Sérgio Gomes da Silva foi solto na última sexta-feira, 17. O homem foi preso durante uma abordagem da Polícia Militar devido a um erro de digitação no mandado de prisão expedido pela Justiça de Serra Talhada, em Pernambuco.

O nome do homem que estava sendo procurado era “Paulo Sérgio da Silva”, no entanto, o mandado de prisão adicionou o sobrenome Gomes, ficando Paulo Sérgio Gomes da Silva, nome do corretor de motos que mora em Natal. Os nomes das mães dos dois homens são iguais.

O corretor foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Candelária, na Zona Sul da capital, onde passou 10 dias preso, até que a 12ª Vara Criminal de Natal emitiu um alvará de soltura imediata.