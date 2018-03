Homem é preso com arma de fogo no Dom Jaime Câmara

Agentes da Divisão de Polícia do Oeste “Divipoe” prenderam na manhã de terça feira(20), um homem na posse de uma arma de fogo, no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró.

O indivíduo identificado como Edno Eliel Cessario da Silva, 36 anos, estava em sua residência quando foi preso com uma espingarda calibre 40 e várias munições calibre 38.

De acordo com relatos, populares denunciaram Edno Eliel, pois ele andava armado e já tinha efetuado disparos de arma de fogo em duas residências do bairro. Após a denúncia, os policiais foram até a casa do acusado e ao ser questionado o mesmo informou onde a arma estava escondida.

Edno foi conduzido para sede da Divipoe e após ser ouvido o mesmo foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Foto: Passando na Hora