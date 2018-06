Homem é preso com 85 mil reais em cheques falsificados em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite da segunda feira, 18 de junho, em Mossoró, um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em crime de estelionato nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Jhone Gonçalves de Oliveira, natural do Ceará, foi preso durante uma abordagem da PRF no posto 02, saída para Fortaleza/CE. Com ele, os policiais encontraram 85 mil reais em cheques, que segundo o delegado José Vieira, são falsificados.

O cearense foi conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Mossoró, onde foi autuado pelos crimes de estelionato (art. 171), associação criminosa (art. 288) e Falsificação de documentos públicos (art. 304).

Após os procedimentos na DP de Plantão, o homem foi encaminhado ao ITEP para exame de corpo de delito e depois conduzido à Cadeia Pública, onde está a disposição da Justiça.

Pessoas que foram lesadas pelo grupo criminoso devem comparecer prestar queixa na Delegacia de Defraudações. A polícia agora tenta identificar o restante da quadrilha.