Homem é executado a tiros dentro do carro no Conjunto Abolição III

Um homem identificado como Jefferson Xavier do Nascimento, de 25 anos, foi assassinado a tiros dentro do carro na quinta-feira, 05 de outubro, em Mossoró. Segundo testemunhas, a vítima trafegava no Conjunto Abolição III, nas proximidades do Condomínio Quintas do Lago, quando foi perseguida por homens em um carro.

Jefferson Xavier tentou fugir, mas acabou perdendo o controle do carro, bateu na calçada de uma casa na Rua Maria Auxiliadora da Silva e foi alcançado pelos assassinos, que atiraram contra o jovem. Após o crime, os atiradores fugiram.

A vítima foi atingida por quatro disparos de dois tipos de armas diferentes.

Os investigadores ainda não sabem o motivo do assassinato e nem a identidade dos atiradores.