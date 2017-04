Homem é executado a tiros dentro do carro ao parar em semáforo

Na manhã deste sábado, 08 de abril, Ramilton Inácio da Silva foi executado a tiros quando parou o carro no semáforo do cruzamento da avenida Diocesana com a rua João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, em Mossoró. Os disparos foram efetuados por uma dupla em uma moto.

A vítima morava no bairro Paredões e ainda foi socorrido até o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), mas não resistiu e morreu.

No momento do ataque, Ramilton Inácio estava com a esposa no carro, mas ela não foi ferida. A mulher informou a polícia que os criminosos levaram um cordão de ouro da vítima.