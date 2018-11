Homem é assassinado a tiros na Serra do Mel

O município de Serra do Mel, distante 35 quilômetros de Mossoró, iniciou esta segunda-feira, 26, com o registro de um homicídio. A vítima, identificada como Canindé Campos da Silva, de 37 anos, foi assassinada a tiros de escopeta calibre 12.

De acordo com testemunhas, Canindé estava tomando café a esposa na calçada de uma casa quando os criminosos chegaram. O homem ainda tentou fugir na moto que estava estacionada no local, mas foi atingido por vários tiros e morreu no local.

No dia 11 de setembro deste ano, Canindé e outros dois homens foram presos na Serra do Mel, em uma operação contra o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo.

Ainda não há informações sobre a identidade dos assassinos e nem o motivo do crime.