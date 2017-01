Homem é amarrado e apedrejado até a morte em Natal

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste sábado, 07, com as mãos amarradas para trás e com sinais de apedrejamento na rua de Todos os Santos, no bairro Felipe Camarão, em Natal. A polícia ainda não sabe quem são os autores do apedrejamento e nem o que motivou o crime.

O delegado Marcos Vinícius, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informa que a polícia foi acionada por volta das 5h sobre a existência de um corpo no local.

Ainda de acordo com o delegado, a vítima aparenta ter, aproximadamente, 20 anos e que apresentava vários ferimentos graves na cabeça. Moradores da região não reconheceram o homem morto.

A hipótese do apedrejamento foi levantada devido ao fato de, próximo ao corpo, haverem diversas pedras sujas de sangue.

O homicídio será investigado pela DHPP. A investigação ficará sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios.