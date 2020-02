Guindaste tomba, operador cai em cima de peça metálica e morre no RN

Acidente aconteceu na tarde de hoje (5) no município de Serra do Mel

Um operador de guindaste morreu na tarde desta quarta-feira (5) durante o trabalho no município de Serra do Mel, no Oeste potiguar. O guindaste tombou, a vítima caiu em cima de uma peça metálica e morreu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do estado (CBMRN), o operador estava trabalhando no parque eólico do município quando teria pegado uma peça metálica com o guindaste. Pouco depois, teria tentado movimentar outra peça e o guindaste acabou tombando.

No entanto, segundo o CBMRN, as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. O operador foi identificado como Gilvan de Lima Freire.

Um operador de guindaste morreu na tarde desta quarta-feira (5) durante o trabalho no município de Serra do Mel, no Oeste potiguar. O guindaste tombou, a vítima caiu em cima de uma peça metálica e morreu no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do estado (CBMRN), o operador estava trabalhando no parque eólico do município quando teria pegado uma peça metálica com o guindaste. Pouco depois, teria tentado movimentar outra peça e o guindaste acabou tombando.

No entanto, segundo o CBMRN, as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. O operador foi identificado como Gilvan de Lima Freire.

.

Circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Foto: Cedida

Fonte: Agora RN