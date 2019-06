Guarda Municipal Nos Primeiros Tempos – Wilson Bezerra

É buscando e vasculhando os fatos que encontramos dados históricos. Nos arquivos do escritor e pesquisador Raibrito nos deparamos com um fato antigo que ultrapassou o tempo e até hoje sobrevive com o mesmo proposito para o qual foi criado.

Idos de 1927, o então Prefeito Rodolfo Fernandes, o mesmo que enfrentou o banditismo liderado por Virgulino Ferreira, o temido cangaceiro chefe que assolou o Nordeste brasileiro e Mossoró estava entre esta região, foi numa desta quadra que o Prefeito de então, 1927, criou a guarda municipal de Mossoró, para junto aos outros voluntários enfrentar o terrível banditismo.

Porem à época do Prefeito Dix-huit Rosado, este resolveu ressurgir a Guarda Municipal Mossoroense, para que esta inspirada em nova Organização politica pudesse prestar relevantes serviços à comunidade. O prefeito Dix-huit Rosado autoriza o dirigente à época do Departamento de serviços Públicos, Edmilson de Souza Lemos, para elaborar um Projeto criando a Guarda Municipal, após o que aprovado pelo setor Jurídico viesse ser encaminhado ao Legislativo para tramitação legal.

Este Projeto seria fundamentado nas normas estabelecidas pela Constituição de 1988, baseado nos artigos 215 da Lei Orgânica do Município o que naturalmente se investia na nova Instituição princípios legal e constitutivos exercido o trabalho em beneficio da comunidade e com finalidade adequado ao mesmo fim para o qual foi estabelecido desde a época de 1927,pelo então prefeito Rodolfo Fernandes.

Com toda regulamentação recebida a Guarda Municipal de Mossoró está a efetuar o trabalho que lhe compete à Luz do interesse Público, até os dias atuais.