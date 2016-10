Guarani precisa fazer 5 gols no ABC e, quem passar pega o Boa Esporte-MG

O domingo será de decisão no Campeonato Brasileiro da Série C, quando será conhecido o seu segundo finalista. Em campo o futebol potiguar estará presente representado pelo ABC que vem de excelente resultado no primeiro jogo eliminatório contra o Guarani-SP, ao golear por 4 a 0. Nesta partida, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP a partir das 9h (horário de verão, às 8h em Natal) o alvinegro só perde a vaga no tempo regulamentar se for derrotado por 5 a 0.

Se não conseguir este resultado, o Guarani terá que, no mínimo, repetir o placar de Natal, 4 a 0, desta vez ao seu favor e levar a decisão para os tiros livres da marca do pênalti. Além da situação adversa no primeiro confronto, o time paulista tem contra si os números do histórico de confronto contra o alvinegro do Rio Grande do Norte quando, em 08 jogos, o ABC só perdeu uma vez.

FINALISTA

O classificado do confronto no Brinco de Ouro já conhece o adversário da final do brasileirão da Série C. Será o Boa Esporte, de Minas Gerais, que na noite deste sábado, 22, derrotou o Juventude do Rio Grande do Sul por 2 a 1, repetindo o placar da primeira partida. Mas, em relação ao ABC, sua concentração nesse momento é no Guarani e, por conta da goleada em casa, sabendo que no jogo deste domingo e Bugre irá contudo para cima do seu time, o treinador Geninho disse que colocará em campo um time mais cauteloso, ou seja, jogando com olho no regulamento.