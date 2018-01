Grupo é preso com arma e munições após tentar fugir da PRF em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro pessoas na BR 304, em Mossoró, no final da tarde do domingo, 07 de janeiro. Dois homens e duas mulheres estavam em um veículo Palio cinza e tentaram fugir da fiscalização, mas foram perseguidos. Com eles, a polícia encontrou uma arma e munições.

Os policiais conseguiram abordar o grupo próximo a um estabelecimento comercial. O condutor estava visivelmente alcoolizado. Já as duas mulheres desobedeceram à ordem para permanecer no local e adentraram no estabelecimento. Um dos policiais as seguiu e visualizou uma delas jogando um revólver calibre 38 dentro do prédio. Havia ainda quatro munições intactas dentro da arma.

Durante buscas no interior do veículo, também foi encontrado um pacote com 10 gramas de maconha.

Todos os envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia de Plantão de Mossoró.

Moto roubada

No sábado, 07, durante fiscalização nas estradas vicinais próximas aos canaviais em São José de Mipibú, uma motocicleta Traxx roubada. Um homem de 28 anos, não habilitado, conduzia a motoneta com sinais de adulteração. A moto havia sido roubada em 2012.

O condutor informou que tinha comprado a Traxx a um morador de Pau Brasil, povoado da região, e que tinha sido trocada por um celular e mais R$600. O homem foi preso e conduzido com a motocicleta à Delegacia de Plantão da Zonal Sul de Natal.