Greve dos agentes de segurança do RN completa uma semana

A redução dos serviços por parte dos agentes de segurança no Rio Grande do Norte completou uma semana nesta terça-feira, 26. O estado está com os serviços de policiais civis e militares, além de bombeiros, reduzidos. Os servidores reivindicam o pagamento de salários atrasados. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte deve publicar ainda nesta terça um balanço sobre os crimes cometidos neste período de paralisação.

No domingo, 24, a desembargadora Judite Nunes, do Tribunal de Justiça do estado, declarou ilegal a paralisação e ordenou uma volta dos profissionais às atividades. Uma onda de violência tem atingido as principais cidades do estado, desde que a greve foi declarada. Apesar da determinação judicial, os militares seguem com a paralisação.

Para agravar o cenário, o Governo Federal vetou o repasse de R$ 600 milhões ao estado, que seria feito através de uma medida provisória. O veto foi feito após o Ministério Público de Contas da União recomendar ao Ministério da Fazenda a suspensão do repasse.

Na semana passada o governador Robinson Faria (PSD) chegou a anunciar um calendário de pagamento referente aos valores de novembro, dezembro e décimo terceiro, que ainda não foram quitados.