Governo vai liberar mais recursos para reforçar segurança pública

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, afirmou neste domingo (18) que o Governo do Brasil vai destinar mais recursos para a segurança público no Rio de Janeiro e para o Ministério da Segurança Pública. Embora os números ainda não estejam fechados, os valores devem somar mais de R$ 1 bilhão.

“Teremos para o Rio de Janeiro um crédito extraordinário, cujos valores ainda estão sendo levantados, e devemos ter isso até o final desta semana enviado para o Congresso Nacional”, afirmou Dyogo, após reunião com o presidente da República, Michel Temer, e outros ministros no Palácio da Alvorada. Esse crédito será aberto, segundo ele, por meio de Medida Provisória.

Para o Ministério da Segurança Pública, o Governo do Brasil vai enviar um projeto de lei para liberar recursos para o funcionamento da pasta, criada no final de fevereiro.