Governo pagará complemento para servidores que recebem mais de R$ 4 mil

O Governo do Rio Grande do Norte concluirá o pagamento da folha de servidores no próximo sábado (29), quando deposita o complemento salarial dos 22.131 servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima de R$ 4 mil.

A montante a ser pago neste fim de semana é equivalente a R$ 67.115.164,89. Esta faixa salarial já havia recebido uma parcela de R$ 4 mil no dia 21 de abril, uma soma de R$ 88,5 milhões.

Segundo a assessoria de comunicação do Governo, desde o dia 13, mais de 80% dos servidores tiveram seus vencimentos depositados integralmente.