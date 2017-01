Governo lança Ronda Cidadã em Mossoró nesta quarta-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), apresentará à imprensa o Ronda Cidadã Mossoró, nesta quarta-feira, 11, no Hotel Vila Oeste, às 17h30. Inicialmente o projeto abrigará quatro bairros (Santo Antônio, Barrocas, Bom Jardim e Paredões), contemplando uma população de 62 mil habitantes.

O programa Ronda Cidadã se destina às ações de polícia comunitária, promovendo abordagens com foco no acolhimento, na inclusão social e na cidadania.

O lançamento da ronda cidadã contará com a presença do governador Robinson Faria, do secretário de Segurança Pública Caio Bezerra, dos Comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, respectivamente Coronel André Azevedo e Coronel Sócrates Vieira e ainda do Delegado Geral da Polícia Civil, Claiton Pinho.