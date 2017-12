Governo Federal nega ajuda financeira de R$ 600 milhões ao RN

Após recomendação do Ministério Público de Contas da União de que o Governo Federal suspendesse a ajuda financeira de R$ 600 milhões ao Rio Grande do Norte, o Ministério da Fazenda vetou o repasse para os cofres do estado. O governador Robinson Faria (PSD) estava contando com a liberação do aporte, por meio de medida provisória, para pagar os salários em atraso dos servidores.

“O Ministério da Fazenda confirma o veto. A decisão foi tomada com base em recomendação do TCU”, declarou em nota o Ministério da Fazenda.

Na semana passada, Robinson Faria foi a Brasília pedir ajuda ao Governo Federal para colocar a folha de pagamento do RN em dia. Os servidores do estado vê recebendo os salários com atraso há quase dois anos e muitos ainda não receberam os salários de novembro e dezembro e nem o 13º salário.

Por causa do atraso dos salários, policiais militares estão aquartelados nos batalhões e reduziram a quantidade de viaturas em patrulhamento. A Polícia Civil trabalha em sistema de plantão e o Corpo de Bombeiros também deflagrou movimento de reivindicação de regularização dos salários.