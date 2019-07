Governo entrega Central do Cidadão em Apodi em sede própria e reestruturada

A governadora Fátima Bezerra participou da solenidade oficial de abertura da nova Central do Cidadão da cidade de Apodi, região do Alto Oeste, realizada no final da tarde desta sexta-feira (12). Foram investidos inicialmente R$ 2,5 milhões na obra e R$ 690 mil para os equipamentos, por meio do Governo Cidadão, via empréstimo do Banco Mundial.

A Central de Apodi está funcionando desde o dia 23 de maio e também foi inclusa no Programa Central do Cidadão, da Secretaria de Estado da Administração (Sead), que realiza uma série de melhorias por meio de reformas e construção de novas sedes das centrais, com o objetivo de ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços públicos já prestados e agregar novos serviços, aproximando-se de todos os moradores do Rio Grande do Norte.

Em Apodi, o órgão já realizava mais de 11 mil atendimentos por mês, oferece os serviços para a população local (estimada em 35 mil habitantes) e beneficia também moradores de municípios vizinhos como Felipe Guerra, Severiano Melo, Itaú e Rodolfo Fernandes. A Central funcionava em prédio locado e o montante economizado mensalmente com aluguel será de R$ 3,9 mil.

Na ocasião da solenidade, o secretário adjunto da Administração (Sead), Iranildo Germano, anunciou o programa de capacitação para servidores que será oferecido em algumas cidades do RN através da Escola de Governo. “Nossos investimentos não se limitam a novos prédios e equipamentos para melhorar os serviços oferecidos à sociedade. Estamos também trabalhando a capacitação dos servidores estaduais através do programa RN Inclusivo”, destacou.

Ações do Governo Cidadão em Apodi

A governadora Fátima Bezerra destacou os investimentos do Governo do Estado, por meio do Governo Cidadão, em Apodi, que se aproximam dos R$ 9 milhões nas mais diversas áreas. Na Educação, seis escolas estaduais foram beneficiadas com o Projeto de Inovação Pedagógica (PIP). Com investimentos totais de R$ 210 mil, foi implantado um sistema de apoio pedagógico, técnico e financeiro para o desenvolvimento de propostas inovadoras de aprendizagem.

Os recursos também foram empregados em projetos de acesso à água (R$ 938 mil), de iniciativas de negócios sustentáveis, com pilotos de apicultura e cajucultura, além de registro sanitário (R$ 4 milhões), bem como em capacitações para seus beneficiários (R$ 25 mil). Outros R$ 117 mil foram aplicados em unidade demonstrativa de Lavoura Pecuária Floresta, que funcionará como unidade demonstrativa de produção sustentável para os agricultores.

Para fortalecer o turismo potiguar, está ocorrendo a sinalização dos principais pontos da cidade, dentro do projeto de interiorização turística, no valor de R$ 89 mil. Além disso, foram adquiridos equipamentos para a estruturação do Conselho Municipal (R$ 9,4 mil) e da delegacia (R$ 3,9 mil) e em breve será construído o centro de manejo de reprodutores (caprino) e de galpão para armazenamento de feno, cujo processo está em fase licitatória.