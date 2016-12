Governo do RN anuncia datas de pagamento do 13º e do salário de novembro

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou as datas de conclusão do pagamento da folha dos servidores estaduais do mês de novembro. Também foi estabelecido calendário de pagamento do 13º salário. No entanto, a maioria dos servidores só receberá o benefício após o prazo estabelecido por lei, que é até 20 de dezembro.

Os servidores do Detran, do Ipern, do Idema, Jucern e do Dei deverão receber a segunda parcela do 13º salário nesta sexta-feira, 16.

No sábado, 17, é a vez dos 23 mil servidores da Educação receberem os 60% restantes do 13º. Na mesma data, também serão depositados o 13º salário integral dos servidores da Datanorte, Cehab, Emproturn, Ceasa e Emparn, todos regidos pela CLT. Ao todo, considerando receberão o benefício do 13º salário 25.230 servidores.

Os 44.565 servidores que ganham até R$ 3 mil receberão o 13º salário no dia 21 deste mês. Já os 15.228 que recebem entre R$ 3.001 e R$ 4 mil só terão o 13º salário depositado dia 28. Nesta data, terão recebido o 13º salário mais de 85 mil servidores, o que representa 76% do décimo-terceiro.

O Governo também informou que irá depositar no dia 30 uma parcela para os servidores que ganham acima de R$ 4 mil. O complemento deste grupo será quitado a partir da disponibilidade de caixa.

De acordo com o Governo do Estado, o pagamento do 13º salário dos servidores representa uma injeção de R$ 420 milhões na economia do RN até o final do ano.

Já os salários de novembro começam a serem pagos no próximo sábado, 17 de dezembro, para os 11.509 servidores que ganham acima de R$ 5 mil. Estes servidores vão receber uma parcela dos salários e o complemento dos salários, independentemente do valor, será concluído dia 21, quarta-feira, finalizando a folha de novembro.