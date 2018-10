Governo do RN adia divulgação do resultado do concurso da PM para sexta-feira

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte informou que o resultado do concurso público para soldado da Polícia Militar, que deveria ter sido divulgado na quarta-feira, 17, só será publicado na edição da sexta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado. O motivo para o adiamento não foi informado.

O concurso, realizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), teve 12.841 candidatos inscritos para 1.000 vagas. No entanto, 60% dos candidatos não compareceram à prova.