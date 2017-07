Governo distribui 62 mil raquetes de palma forrageira a agricultores do RN

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN), distribuiu na última semana 62 mil raquetes sementes de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmim em municípios do Alto Oeste. As sementes foram repassadas aos agricultores dos municípios de Encanto (17 mil), Portalegre (15 mil) e São Miguel (30 mil) como parte do Convênio da Palma Forrageira.

Tradicionalmente, a região já é produtora de palma forrageira, mas a variedade utilizada tem sido a palma gigante, que é suscetível à cochonilha do carmim.

Com a distribuição das variedades tolerantes à praga (Orelha de Elefante Mexicana e Miúda ou Doce), a EMPARN pretende formar bancos de raquetes sementes para que os agricultores possam iniciar a substituição da palma gigante e contribuir para erradicar essa praga, que já se encontra presente em várias regiões do estado.

A atividade é financiada pela Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e contou com a parceria das secretarias municipais de agricultura, da EMATER-RN, do SEAPAC e do SEBRAE-RN por intermédio do Programa Sertão Empreendedor.