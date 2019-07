As mensagens de Kim Darroch, embaixador em Washington, foram vazadas a um jornal, irritando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e despertando reivindicações, por parte do Reino Unido, para que se descubra quem as revelou.

“Foi feito contato com a administração Trump, esclarecendo nossa visão de que acreditamos que o vazamento é inaceitável. É, claro, um motivo de pesar que isso tenha acontecido”, disse o porta-voz de May a repórteres