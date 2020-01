Governo Bolsonaro paga emendas de bancada: R$ 5,5 mi para 11 hospitais do RN

Emendas da bancada federal do Rio Grande do Norte que somam R$ 5,5 milhões foram pagas na última semana pelo Governo Federal. O recurso irá beneficiar 11 hospitais públicos de nove municípios do Estado.

A verba em caixa será utilizada para comprar equipamentos como aparelhos de ultrassonografia, raio X, incubadoras, berço aquecido e instrumentos de cirurgia e anestesia.

“Esse montante vem auxiliar o atendimento do povo potiguar e dar condições de trabalho para os trabalhadores do sistema público de saúde”, explicou o deputado federal Rafael Motta, coordenador da bancada federal.

Os hospitais beneficiados são: Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, Hospital Colônia Dr. João Machado, de Natal; Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos, de Mossoró; Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, de Pau dos Ferros; Hospital Regional Dr. Mariano Coelho, de Currais Novos; Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros, de São José do Mitipu; Hospital Regional de João Câmara; Hospital Regional Alfredo Mesquita, de Macaíba; Hospital Regional do Seridó, em Caicó; e o Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal, de Santo Antônio.

Fonte: Portal Grande Ponto