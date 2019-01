Governadora Fátima Bezerra nomeia a odontóloga Emiliana Bezerra Cavalcanti para o cargo de gerente da II Ursap.

A governadora Fátima Bezerra nomeou a odontóloga Emiliana Bezerra Cavalcanti para gerente da II Unidade Regional de Saúde Púbica (II Ursap), com sede em Mossoró-RN. A II Ursap é uma unidade integrante da rede assistencial da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP. Emiliana substitui Camila Alves de Oliveira.

PERFIL

Emiliana Bezerra Cavalcanti é graduada em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tem especialização em Gestão da Clínica nas regiões de saúde pelo Instituto Sírio-Libanês. Servidora aposentada da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP). Atuou no Hospital Rafael Fernandes (HRF), atendendo pacientes HIV/Aids e Hepatites virais. Coordenou o Programa Regional de Vigilância, Prevenção, e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do HIV/AIDS e das Hepatites Virais da II Unidade Regional de Saúde Púbica (II Ursap).

Atuou como coordenadora do Programa de Saúde Bucal Circo da Saúde, tendo implantado o Programa em Mossoró. Emiliana Bezerra Cavalcanti é da base do Partido dos Trabalhadores em Mossoró e região, que vem dos movimentos sociais e tem uma grande experiência nas lutas por políticas públicas e inclusivas em Mossoró e região.

Dra. Emiliana Bezerra Cavalcanti é concursada da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) atuando como dentista na Estratégia Saúde da Família (ESF) e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O convite para gerenciar a II Ursap partiu da equipe do Secretário de Estado da Saúde Pública, Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos.