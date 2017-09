  Governador se reúne com companhias aéreas em São Paulo

A cidade de Mossoró continua aguardando a reabertura do Aeroporto Dix-sept Rosado, sem condições operacionais há vários anos e sem uma definição das autoridades responsáveis sobre a solução para o problema. O atual governador do Estado, Robinson Faria, chegou a agendar a data para pousos de aviões da empresa Azul, mas o fato não se concretizou.

Na última quinta-feira, o governador Robinson esteve em São Paulo e visitou a 45ª Abav Expo Internacional de Turismo, considerado o maior e mais importante evento de negócios de Turismo do Brasil.

No evento o Rio Grande do Norte vem sendo representado com dois estandes, enquanto Mossoró instalou seu estande, sob a responsabilidade do secretário de Desenvolvimento, Lahyre Rosado Neto. O propósito é divulgar os principais destinos dos cinco polos turísticos do estado, inclusive a Região de Mossoró.enquanto

Durante a visita, o governador esteve nos estandes de companhias áreas e conversou com seus representantes. Na Azul Linhas Aéreas, o chefe do Executivo se reuniu com o diretor de Planejamento da companhia Marcelo Bento.

“Conversamos sobre a possibilidade de voo da Azul para Mossoró, após o aeroporto começar a operar, nem como sobre a possibilidade de um voo Buenos Aires/Natal já que a companhia está em processo de escolha de uma cidade no Nordeste para este voo”, disse Robinson.

O governador também esteve na KLM, GOL e Aerolíneas Argentina para debater a possibilidade de escalas, conexões, freqüência de voos e ampliação da malha aérea das companhias com inclusão do RN.