Governador empossa novo secretário de Segurança e Defesa Social

O governador Robinson Faria empossou na manhã desta quarta-feira (28) o novo secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Caio César Marques Bezerra, que ocupava o cargo de secretario adjunto desde o início da atual gestão.

No ato de posse, na sala de reuniões da Governadoria, Robinson Faria destacou que a segurança pública é um desafio para o Governo do Estado e para todo o país e o momento exige muito trabalho e superação. “Caio já integrava nossa equipe e agora aceita a missão de comandar a Sesed. Ele tem conhecimento e capacidade para exercer a função, já demonstrou isso como secretário adjunto quando atuou de forma eficaz para superar as crises que enfrentamos desde o início da administração. Ele conhece a área da segurança e o objetivo do Governo que é atingirmos o padrão de segurança pública que a população deseja”, afirmou o Governador.

Caio César disse que assume a secretaria com três desafios principais. O primeiro é ampliar a polícia de proximidade, a Ronda Cidadã, que atua integrada à população nos bairros. Ele explicou que este é um modelo vitorioso em outros estados e outros países e o mais eficiente na prestação do serviço à população.

O segundo desafio é o combate ao tráfico de drogas que é a motivação de 60% dos homicídios no RN. O terceiro desafio é o investimento em recursos humanos, com a continuidade dos programas de aperfeiçoamento de pessoal e contratação de novos servidores para completar os quadros da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e do Itep. “Agradeço a confiança do Governador e vamos honrá-la com muito trabalho e empenho”, declarou Caio César, destacando “a competência e a dedicação das forças policiais do RN, já comprovadas, inclusive no enfrentamento de crises”.

PERFIL

O novo secretário estadual da Segurança Pública e da Defesa Social tem 42 anos, é natalense e é delegado da Polícia Federal desde 2003. Antes da Polícia, foi servidor público federal por 10 anos. Já na PF, foi chefe da Delegacia de Crimes Previdenciários em Belém (PA); chefe da Delegacia de Crimes Fazendários, em Natal e Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília.

O secretário foi também professor da Academia Nacional de Polícia nas disciplinas Investigação de Crimes Previdenciários e Investigação de Desvios de Recursos Públicos. É pós-graduado pela Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (Esmarn) e atualmente é aluno de Especialização em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública.