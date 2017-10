Governador cumpre agenda em Mossoró nesta quarta-feira

O Governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, cumpre agenda em Mossoró nesta quarta-feira, 04 de outubro. Pela manhã, o chefe do executivo inaugurou a sede do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/RN).

O governador também participou de reunião de apresentação do Programa para Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, às 10h no Hotel Garbos.

Às 14h30h será a vez da entrega de equipamentos e veículos da EMATER para APISMEL em Serra do Mel. Por fim, Robinson Faria encerra as atividades na cidade às 16h30h com a Inauguração da sede do IDEMA.