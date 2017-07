Governador anuncia liberação do aeroporto de Mossoró para agosto

Em passagem pela cidade de Mossoró, onde cumpre agenda desde a noite desta sexta-feira, o governador Robinson Faria apresentou um novo prazo para concluir as adequações estruturais no aeroporto Dix-sept Rosado.

Em entrevista a FM Resistência no estúdio móvel instalado no Corredor da Cultura, o governador destacou que as adequações serão concluídas no mês de agosto.

“Entregaremos o aeroporto em agosto para que a empresa Azul possa iniciar sua atuação e possa trazer turistas da região de Mossoró”, destacou Robinson.

Após a conclusão das adequações a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) fará uma inspeção e após a liberação a empresa Azul deve passar a operar em até 30 días.