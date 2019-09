Globo (RN) se volta para a base de jogadores

Após o rebaixamento da equipe do Globo para a série D do campeonato brasileiro, a diretoria do clube ainda não definiu o projeto para 2020. No entanto, a águia de Ceará Mirim conseguiu vender a jovem promessa Negueba para a equipe do Vitória da Bahia aliviando um pouco o ano frustrante. Enquanto a equipe principal não é reconfigurada para a temporada 2020, as categorias de base do Globo movimentam o futebol amador potiguar.

No último dia 7 de setembro, a equipe realizou uma peneira com o objetivo de descobrir novos talentos para a categoria Sub 17. Jovens de todo o estado participaram do teste em busca da sonhada oportunidade no mundo da bola. Vale ressaltar que o Negueba, agora jogador do Vitória, foi revelado em uma peneira como a que ocorreu. Que os bons ventos do futebol posam soprar em direção ao ninho da águia do vale Verde.

*Ageno Florêncio Neto escreve para a Coluna do Globo no Brasil de Fato RN.

Edição: Isadora Morena

Brasil de Fato