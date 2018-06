Giro & Moda – Gil Lima

DESTAQUES

Aconteceu na noite do dia 02 de junho a Festa dos Destaques em Pau dos Ferros/RN na AABN Club da cidade. A Festa que homenageia os profissionais que foram destaque no ano anterior foi um verdadeiro sucesso, cheia de gente linda e elegante.

Os looks: A festa exigia looks formais à altura da festa, e teve alguns que mereceram destaque.

CLIMA DE ROMANCE

O Hotel Portal das Serras em Portalegre /RN é o melhor lugar para você que quer começar o final de semana com o seu amor, já nas comemorações do Dia dos namorados. Ambiente aconchegante e muito romântico no clima da Serra. Culinária inigualável. Convide seu amor para uma noite cheia de encantos no Hotel Portal das Serras. Resistir a um convite assim? Impossível! Faça suas reservas!

Informações através dos contatos: (84) 3377-2002/ 9 9945.6581 (Tim) ou por Email: [email protected]

ADEUS ÀS GORDURINHAS

A toda poderosa Leila Sabino está fazendo procedimentos de Criolipólise e Criofrequência no dia 23 de junho, em sua estética que fica localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 972 e também depilação a laser. Dois problemas, uma solução, estética Leila Sabino. Agende seu horário no número 084-99927-5547.