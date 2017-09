Fundac convoca temporários para preenchimento de vagas remanescentes

A Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac) convocou no Diário Oficial do Estado (DOE) da quinta-feira, 31, mais de 30 novos servidores temporários para o preenchimento de vagas remanescentes de cargos de nível médio e superior. Os candidatos deverão comparecer entre os dias 4 e 6 de setembro, das 8h às 17h, na Coordenadoria dos Recursos Humanos (CRH) da Fundac, em Natal.

Foram convocados para Mossoró dois agentes educacionais, dois Auxiliares de Serviços Diversos (ASD), um assistente social e um psicólogo, e para Caicó, quatro agentes educacionais. Natal e Parnamirim concentram o maior número de temporários, com um assistente social, um pedagogo, três psicólogos e três ASD, além de 17 agentes educacionais, sendo 10 para a unidade II do Ceduc Pitimbú.

Confira o resultado Aqui.