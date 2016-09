“Francisco” não resistiu e recuou

O prefeito Silveira gosta muito de retórica, mas por fazer tão pouco do que diz, terminou ganhando o posto de pior prefeito do Rio Grande do Norte de acordo com as pesquisas divulgadas desde o ano passado. Geralmente, políticos de palavras fáceis são desmascarados pelos fatos. O tempo é sempre senhor da razão.

Assumiu o comando da cidade com as treze cassações de Cláudia Regina. Durante o período da interinidade, foi extremamente populista e prometeu tudo a todo mundo. Foi beneficiado pela postura de parte do judiciário, que passava a informação de que qualquer outra candidatura que recebesse votos dos mossoroenses teriam seus votos anulados, o que o TSE depois mostrou não ser verdade, mas já era tarde.

Apesar de dizer que enfrenta “a maior oposição do Brasil”, contou com o apoio de 16 dos 21 vereadores de Mossoró. Disse que não fez autopromoção com dinheiro da prefeitura, mas torrou R$ 16 milhões em comunicação e teve apoio de boa parte da mídia e de um exército de blogs, aplicando calote em veículos que o desafiaram mostrando os problemas da cidade.

Nesta eleição, a figura central da campanha do “Canarinho” foi a primeira dama. Assim como foi desde que Silveira era presidente da Câmara Municipal, na gestão do prefeito, onde ela ocupou uma secretaria, uma irmã dela foi também secretária e a mãe indicada para cargo no governo estadual, e na eleição, Amélia sempre exerceu forte influência.

Nesta eleição, publicou um vídeo anunciando o rompimento com o Governador Robinson Faria acusando-o de não corresponder ao que Mossoró fez por ele. Depois, em uma gravação feita sem que ela soubesse, afirmou que tinha um acordo político e jurídico com o candidato Tião Couto; que no acordo estava previsto de que quem estivesse atrás nas pesquisas apoiaria o outro; que Tião estava comprando votos com dinheiro “nas bases”; que precisava fazer o mesmo ou o marido não conseguiria vencer a eleição.

No anúncio da desistência, o agora “Francisco”, disse que retirava a candidatura para não dividir os votos daqueles que não votam em Rosalba. Não disse textualmente, mas nem precisou, que iria trabalhar para que Tião vencesse o grupo ao qual ele chama de oligarquia, grupo que, aliás, ele já se aliou e apoiou em diversas oportunidades. Se mostrou odiento ao atacar os que estão apoiando Rosalba e confirmou o que sua esposa revelara em áudio, de que há um acordo político entre Silveira e Tião.

Francisco José Silveira Junior entra para a história política de Mossoró como o pior prefeito da história e o único a desistir de uma campanha no meio dela. Não por culpa de Robinson Faria, como insinuou a primeira dama. Ele é vítima dele mesmo. Da vaidade exacerbada, da incapacidade de reconhecer seus erros, defeitos e da completa falta de humildade. O prefeito não resistiu, mas recuou.

Os desdobramentos serão muitos. Pra onde irão os candidatos a vereador que o apoiam? Os partidos? Sem dúvida, a campanha vai ficar ainda mais polarizada entre Tião e Rosalba, mas até que ponto o apoio de Silveira a Tião é positivo ou negativo? Como serão os últimos meses dessa legislatura na Câmara Municipal? Qual o futuro de Silveira? Será candidato a deputado? Com quem Robinson Faria vai contar em Mossoró? São muitas perguntas que só o tempo vai mostrar.